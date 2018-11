Rugby, Test Match novembre 2018: Galles-Scozia 21-10. La Doddie Weir Cup resta a Cardiff

La Doddie Weir Cup resta al Galles: a Cardiff i padroni di casa battono per 21-10 la Scozia nel primo Test Match della finestra autunnale e raggranellano anche qualche centesimo di punto nel ranking mondiale. Sfida decisa nei primi 50′ di gara, con i gallesi bravi nel finale a respingere gli assalti ospiti in 14 contro 15.

Nel primo tempo i padroni di casa mostrano la volontà di concretizzare ogni occasione possibile per incamerare punti e così nella maggior parte delle occasioni cercano i pali dalla piazzola anziché andare in touche: in questa maniera il primo strappo della gara arriva tutto ad opera di Halfpenny, che trova i tre punti al 4′, al 14′ ed al 22′ per il 9-0 iniziale. Hastings sempre da piazzato accorcia al 25′ ma al 29′ North va in meta per il Galles: Halfpenny non converte e lo score resta sul 14-3. Prima dell’intervallo gli ospiti rientrano in partita: meta di McInally al 34′, Hastings trasforma e spedisce le squadre al riposo sul 14-10.

Ad inizio ripresa il Galles si porta di nuovo oltre la distanza di break: al 47′ Davies va in meta, questa volta Halfpenny è preciso ed il punteggio diventa di 21-10. I padroni di casa abbassano il ritmo ed i numerrosi cambi, da una parte e dall’altra, contribuiscono a rendere la partita meno avvincente. Un sussulto arriva al 68′ con il giallo rifilato a Dee che lascia il Galles in 14 fino a pochi istanti dal termine: la Scozia però non ne approfitta e non riesce più a muovere lo score. Finisce 21-10.













