LIVE Italia-Stati Uniti calcio, amichevole in DIRETTA: risultato, gol e azioni in tempo reale

Appuntamento alle ore 20:45 per l’amichevole che vedrà impegnata la Nazionale italiana di calcio contro gli Stati Uniti. Dopo il pareggio di sabato con il Portogallo, molto convincente dal punto di vista della prestazione, Mancini potrà varare ampiamente gli uomini in campo e preparare al meglio le prossime sfide con uno sguardo agli Europei 2020, dove l’Italia vuole tornare ad essere protagonista. Spazio, dunque, a volti nuovi come Lasagna, Acerbi e Sensi, attesi all’esordio anche Grifo, ala dell’Hoffenheim che per l’occasione indosserà la maglia numero 10, ed il giovanissimo Tonali, centrocampista 18enne del Brescia catapultato in Nazionale dalla Serie B. La partita si disputerà nella cornice della Luminus Arena a Genk (Belgio) e vi sarà raccontata minuziosamente da OA Sport, pronta ad offrivi la DIRETTA LIVE testuale della sfida minuto per minuto, con l’aggiunta di un ampio prepartita. Foto: Osypov / Shutterstock













20:15 C’è tanta curiosità soprattutto nel vedere all’opera giocatori non abituati a vestire la maglia azzurra: Lasagna, Sensi ed Emerson su tutti.

19:51 Mancini, come pronosticabile, opta per una rivoluzione quasi totale

19:50 Questi gli 11 scelti dai nostri rivali

Average age: 22 years and 71 days. Today's #USMNT XI vs. 🇮🇹 is the youngest in the modern era. » https://t.co/WJRcCaI8R4 pic.twitter.com/bq3gyI3raZ — U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) November 20, 2018

19:48 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Stati Uniti.

