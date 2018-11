Italia-Portogallo LIVE, Nations League calcio 2019 in DIRETTA – Risultato, gol, video e aggiornamenti in tempo reale

Alle ore 20.45 inizierà Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2019 di calcio in DIRETTA LIVE su OA Sport con risultato in tempo reale, gol, video e aggiornamenti minuto dopo minuto. Allo Stadio San Siro di Milano andrà in scena una super sfida valida per la neonata competizione organizzata dalla UEFA, gli azzurri vanno a caccia della vittoria di lusso contro i Campioni d’Europa per continuare a inseguire la qualificazione alla Final Four, serve un successo e poi sperare che i lusitani perdano contro la Polonia tra tre giorni a Guimaraes (o che pareggino ma in quel caso dovremo imporci con due gol di differenza).

La nostra Nazionale torna sul luogo del delitto dopo dodici mesi dalla drammatica serata contro la Svezia che ci costò l’esclusione dai Mondiali 2018: questa volta i ragazzi di Roberto Mancini sperano di invertire la rotta, stanno vedendo la luce in fondo al tunnel dopo il bel successo in Polonia e questa sera si aspettano risposte molto importante contro un avversario di assoluto spessore tecnico anche se privo di Cristiano Ronaldo. La speranza è che si torni al gol e che la difesa regga al meglio contro le incursioni di Andrè Silva e compagni.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.

62′ Mancini chiede più pressing, negli ultimi due minuti il Portogallo ha preso più campo. Speriamo di non crollare fisicamente.

60′ L’Italia si prende uno scroscio di applausi dagli spalti, questa Nazionale piace per l’atteggiamento e per il cuore. Servirebbe un gol per legittimare un vantaggio chiaro e per fare esplodere San Siro.

58′ Il Portogallo fatica proprio a farsi vedere nella nostra metà campo, è come bloccato dall’incedere di una bella Italia che crea un importante volume di gioco.

54′ Jorginho si prende un cartellino giallo, ha dovuto fermare Bruma. Fallo tattico necessario sulla trequarti.

52′ L’Italia manovra a centrocampo, Jorginho e Verratti si intendono bene.

50′ Italia continuamente in fase di spinta ma bisogna concretizzare!

49′ Verrattiiiii! Movimento delizioso, palla per Biraghi che la mette in mezzo per Chiesa ma è sfortunato e viene deviato in angolo.

47′ L’Italia è ripartita da dove aveva incominciato, cioè con un eccellente possesso palla.

21.49 INIZIA IL SECONDO TEMPO.

21.33 Termina il primo tempo. Italia-Portogallo 0-0. Gli azzurri hanno creato tante occasioni da gol, non riuscendo mai a concretizzarle. Funziona benissimo il sistema con il doppio play (Verratti-Jorginho) lanciato da Mancini con successo in Polonia.

46′ Cross di Biraghi troppo alto per Immobile. Poi un tiraccio da lontanissimo di Chiellini: alto.

2 minuti di recupero.

45′ Verratti prova ad imboccare Immobile in area, Cancelo chiude di testa.

44′ Alto il colpo di testa di Fonte.

43′ Fallo di Florenzi su Bruma, torna in avanti il Portogallo.

42′ Sulla barriera il sinistro di Biraghi, punizione sfruttata male. A seguire destro altissimo di Florenzi.

41′ Finalmente arrivano gli applausi per Bonucci dopo troppi fischi ingenerosi. Chiesa si guadagna un punizione interessante dal limite dell’area.

40′ Lancio lungo di Chiellini, respinge ancora il Portogallo, completamente rintanato in difesa.

39′ Qualche lancio lungo di troppo ora per l’Italia, i difensori portoghesi hanno vita facile nel gioco aereo.

38′ Insigne si inserisce tra le linee, Cancelo lo chiude. L’Italia crea tanto, manca il finalizzatore. E’ il nostro tallone d’Achille da qualche anno.

36′ NON VUOLE ENTRARE!!! Insigne calcia la punizione, colpo di testa di Bonucci che lambisce la rete e dà l’illusione ottica del gol.

35′ Mario Rui stende Chiesa e viene ammonito. Punizione interessante dalla destra per l’Italia, che ora potrà scodellare il cross in mezzo.

35′ NOOOO!!! Immobile sbaglia un altro gol a tu per tu con Rui Patricio!!! Grande assist in profondità di Chiesa. Il bomber della Lazio questa sera non è caldo…

34′ Fase di stanca della partita. Italia padrona del campo, ma il Portogallo si difende con ordine e senza patemi.

32′ Ammonito Ruben Dias per una brutta entrata su Barella.

30′ Rimessa laterale regalata da Barella.

29′ Si leva il grido “Popopopooooo” a San Siro.

29′ Verratti serve in profondità Immobile, Rui Patricio blocca il pallone in uscita.

27′ Buon cross dalla destra di Barella, nessun attaccante è pronto per la deviazione.

27′ Verratti e Jorginho si cercano continuamente. Il gioco azzurro passa tutto da loro.

26′ Bruma prova ad andar via sulla fascia, Bonucci fa buona guardia.

24′ Netto predominio territoriale per l’Italia, ma non troviamo lo sbocco per finalizzare. Portogallo ben coperto.

22′ Calcio d’angolo per l’Italia che sta creando tanto.

20′ Ora il ritmo si è abbassato leggermente, l’Italia controlla comunque la situazione con grande personalità.

17′ Italia costantemente in attacco, stiamo mettendo sotto il Portogallo.

16′ Insigne a tutta velocità, passaggio per Biraghi che cerca il cross in mezzo. Deviato in angolo. Italia baldanzosa e propositiva, possesso palla e attacco per gli azzurri che spingono con insistenza.

15′ L’Italia riparte sempre dal centro-sinistra con i piedi di Verratti e Insigne, si sta iniziando a cercare il lancio per Immobile ma per il momento i tentativi sono fuori misura.

13′ Cancelo si scatena sulla destra, cross in mezzo ma Florenzi è bravissimo in copertura e devia in calcio d’angolo. Sugli sviluppi non succede nulla di rilevante.

11′ Insigne cerca Chiesa con uno dei suoi lanci ma non lo trova.

10′ Bruma va via a Bonucci ma Chiellini è stato bravo in copertura. Prima incursione dei lusitani.

8′ Gli azzurri stanno schiacciando il Portogallo nella propria trequarti. Pressione continua: ottima manovra di Jorginho e Verratti, da apprezzare Immobile e Insigne che toccano diversi palloni.

6′ Italia su di giri in questo avvio! Immobile entra in area, poi palla fuori e tiro di Florenzi di poco a lato. Gli azzurri stanno pressando a meraviglia e il pubblico gradisce. La Nazionale vuole fare la partita.

5′ Intanto problemi a una caviglia per Bonucci.

5′ OCCASIONEEEEE! Insigne va via tra le righe, tira la botta dalla distanza che mette in difficoltà il portiere, Immobile si fionda sulla sfera ma non trova la deviazione vincente.

4′ L’Italia gestisce bene il pallone, prova a giocare a centrocampo e non fa respirare il Portogallo. I fischi a Bonucci sono però davvero fastidiosi.

2′ Jorginho cerca una triangolazione con Insigne ma non riesce, azzurri propositivi in avvio.

1′ Viene fischiato Bonucci… Questo è clamoroso…

20.46 INIZIA LA PARTITA. Primo possesso per il Portogallo.

20.44 E ora tutto è pronto per la partita.

20.43 INNO DI MAMELI! Tutti con gli azzurri, San Siro canta a squarciagola!

20.42 Inno del Portogallo!

20.40 CHE COREOGRAFIA PER L’ITALIA!

20.38 Le squadre entrano in campo!

20.35 L’Italia deve vincere per sperare ancora nella qualificazione alla Final Four della Nations League. Un successo ci permetterebbe poi di tifare Polonia che tra tre giorni dovrà battere il Portogallo a Guimares. Una vittoria con due gol di scarto renderebbe anche buono il pareggio tra i lusitani e i biancorossi.

20.30 FORMAZIONE UFFICIALE PORTOGALLO (4-3-3):

Rui Patricio; Cancelo, Dias, Fonte, Mario Rui; Pizzi, Carvalho, Ruben Neves; Bruma, Andrè Silva Bernardo Silva.

20.30 FORMAZIONE UFFICIALE ITALIA (4-3-3):

Donnarumma; Biraghi, Chiellini, Bonucci, Florenzi; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Chiesa.

20.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio.

