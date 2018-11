Calcio, Nations League 2019: l’Italia si qualifica alla Final Four se… Tutte le possibili combinazioni

Questa sera (ore 20.45) l’Italia affronterà il Portogallo in un incontro valido per la Nations League 2018-2019 di calcio, la nostra Nazionale scenderà in campo a San Siro per affrontare i Campioni d’Europa e avrà l’obiettivo di centrare la vittoria per continuare a inseguire il primo posto nel girone e la qualificazione alla Final Four della neonata competizione organizzata dalla UEFA. Gli azzurri saranno impegnati alla Scala del Calcio a un anno di distanza dalla tragica notte della mancata qualificazione ai Mondiali, questa volta si scenderà in campo per scacciare il fantasma Svezia e per provare a battere i lusitani dando un chiaro segnale di rinascita a tutti gli appassionati.



L’Italia può ancora accedere agli atti conclusivi della Nations League ma deve assolutamente battere il Portogallo e poi sperare che i nostri avversari perdano contro la Polonia nell’incontro che chiude la fase a gironi. Nel caso in cui i ragazzi di Roberto Mancini riusciranno a imporsi sui lusitani con almeno due gol di scarto allora basterebbe che il Portogallo pareggiasse contro i biancorossi tra tre giorni a Guimaraes. Di seguito tutte le combinazioni che permetterebbero all’Italia di qualificarsi alla Final Four della Nations League 2018-2019 di calcio.

L’ITALIA VINCE IL GIRONE DI NATIONS LEAGUE E SI QUALIFICA ALLA FINAL FOUR SE:

– Batte il Portogallo a San Siro il 17 novembre con un solo gol di scarto e, tre giorni dopo a Guimares, i lusitani perdono contro la Polonia.

– Batte il Portogallo con almeno due gol di scarto e il Portogallo pareggia o perde contro la Polonia.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com