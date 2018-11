LIVE Inghilterra-Croazia, Nations League calcio 2019 in DIRETTA: risultato e aggiornamenti in tempo reale

Inizierà alle 15:00 la delicatissima ultima sfida del gruppo 4 di Nations League che vedrà sfidarsi a Wembley Inghilterra e Croazia con tutto ancora in gioco: chi vince si aggiudica la possibilità di disputare la Final Four, chi perde viene retrocesso nella serie inferiore. La Spagna, invece, battuta giovedì dai croati, tifa per il pari che lancerebbe le Furie Rosse alla fase finale, rilegando la Croazia in serie B, un intreccio di possibilità niente male insomma, per una partita pronta a regalare fiumi di emozioni. Gli uomini di Southgate si affideranno al talento sconfinati di Kane, trascinatore della sua Nazionale anche al mondiale scorso, mentre i croati saranno guidati dall’esperienza di Modric (probabilmente il migliore nel suo ruolo). Appuntamento, quindi, su OA Sport per la DIRETTA LIVE testuale della sfida con un ampio prepartita ad anticipare il racconto del match minuto per minuto. Foto: Marco Iacobucci / Shutterstock.













