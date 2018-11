LIVE Ginnastica, Mondiali 2018 in DIRETTA: Finali di Specialità, Simone Biles a caccia del pokerissimo!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano gli ultimi titoli della rassegna iridata: le donne si cimenteranno con trave e corpo libero; gli uomini saranno impegnati a volteggio, parallele e sbarra. Si preannuncia grande spettacolo per una chiusura col botto, Simone Biles va a caccia del pokerissimo d’oro e ha tutte le carte in regola per imporsi in entrambi gli atti conclusivi in programma ma attenzione alle avversarie e a una lotta per il podio che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante.

La Reginetta della Polvere di Magnesio può inseguire un nuovo record ma staremo a vedere se riuscirà a mantenere la concentrazione: alla trave sono molto temibili la statunitense Kara Eaker e la cinese Jin Zhang ma sarà come sempre una lotteria, al quadrato attenzione a Mai Murakami che difende il titolo, ad Angelina Melnikova e a Melanie De Jesus. Purtroppo non ci saranno italiani in gara, il nostro Mondiale è finito ieri col bronzo di Marco Lodadio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

Presentazione delle Finali













14.05 Questo l’ordine di rotazione della Finale al volteggio maschile: Dominick Cunningham (Gran Bretagna), Wai Hung Shek (Hong Kong), Nikita Nagornyy (Russia), Ri Se Gwang (Corea del Nord), Artur Davtyan (Armenia), Caio Souza (Brasile), Kenzo Shirai (Giappone), Artur Dalaloyan (Russia).

14.02 Via ai consueti minuti di riscaldamento.

14.00 I finalisti al volteggio vengono presentati.

13.55 Cinque minuti all’inizio delle gare, gli atleti si preparano per entrare nel palazzetto.

13.54 Al maschile il nordcoreano Ri parte favorito al volteggio, grande battaglia alle parallele tra Verniaiev e i cinesi, show alla sbarra dove la gara è molto aperta.

13.52 Al corpo libero tutti si attendono lo show di Simone con la sua proverbiale acrobatica. Per il podio ci proveranno la giapponese Mai Murakami (Campionessa del Mondo in carica), la francese Melanie De Jesus (Campionessa d’Europa), la bella russa Angelina Melnikova ma attenzione anche alla canadese Brooklyn Moors e alla brasiliana Flavia Saraiva.

13.50 Alla trave vanno tenute in seria considerazione la statunitense Kara Eaker (grande outsider della vigilia), l’olandese Sanne Wevers (Campionessa Olimpica di specialità), la cinese Jin Zhang ma come sempre la gara può essere ricca di colpi di scena visto che la caduta è sempre dietro l’angolo.

13.48 La Reginetta indiscussa parte favorita in entrambe le gare: alla trave, però, dovrà evitare degli errori che invece ha commesso nella finale all-around mentre al corpo libero ha ampio margine.

13.46 Questo giorno potrebbe entrare nella storia della ginnastica artistica. Simone Biles va a caccia del pokerissimo d’ori, dovesse vincere entrambe le finali allora eguaglierebbe lo storico record di Larisa Latynina risalente al 1958, l’unica ragazza nella storia capace di vincere cinque titoli nella stessa edizione dei Mondiali.

13.44 Oggi le donne si cimenteranno con trave e corpo libero; gli uomini saranno impegnati a volteggio, parallele e sbarra. Si incomincerà con la gara alla tavola maschile.

13.42 Si gareggia all’Aspire Dome di Doha (Qatar), le gare incominceranno alle ore 14.00. Oggi si conclude la rassegna iridata con l’assegnazione degli ultimi cinque titoli.

13.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica.

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com