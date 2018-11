Ginnastica, Mondiali 2018: Simone Biles vola in cielo, oro al corpo libero! Poker del fenomeno, acrobatica marziana

Simone Biles chiude col botto i Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si sono conclusi oggi all’Aspire Dome di Doha (Qatar). La Reginetta della Polvere di Magnesio detta legge al corpo libero, si distingue per la sua acrobatica stellare (doppio teso con doppio avvitamento superlativo, il suo elemento è ai limiti dell’umano e tutte le diagonali sono semplicemente divine) e viene premiata dai giudici con un totale di 14.933 (6.7 il D Score, paga un’uscita di pedana sula seconda riga).

La 21enne di Columbus si conferma imbattibile sul suo attrezzo prediletto (quarto titolo iridato consecutivo nella specialità, in mezzo anche l’apoteosi alle Olimpiadi di Rio 2016) e chiude la rassegna con quattro medaglie d’oro come fece a Nanning 2014 e a Glasgow 2015 (questa volte ha vinto al volteggio e non alla trave) ma salendo sul podio in tutte le gare!

Ennesimo record per la fuoriclasse statunitense che è riuscita a precedere la connazionale Morgan Hurd (13.933) per la prima doppietta USA a questi Mondiali mentre la giapponese Mai Murakami, che lo scorso anno aveva vinto a Montreal, si deve accontentare della medaglia di bronzo (13.866) appena davanti alla russa Angelina Melnikova (13.833) e alla brasiliana Flavia Saraiva (13.766). La francese Melanie De Jesus paga a caro prezzo un’uscita di pedana sulla prima diagonale (13.433) e chiude sesta precedendo la russa Liliia Akhaimova (13.366) e la canadese Brooklyn Moors (13.066).













stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: USA Gym