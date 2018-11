Volley Champions League 2019. Juantorena fa volare la Lube: 3-0 al debutto nel derby con una fallosa Azimut Modena

CLICCA QUI PER LEGGERE IL LIVE DEL MATCH DI CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY TRA CIVITANOVA E MODENA

La Lube Civitanova trionfa nel derby di Champions League demolendo con un secco 3-0 l’Azimut Leo Shoes Modena. Troppi gli errori commessi dalla squadra di Julio Velasco, soprattutto al servizio ma anche in attacco, per poter mettere in crisi una Lube Civitanova sospinta da un Osmani Juantorena stratosferico in tutti i fondamentali, ben supportato da Bruno in regia e da Leal, che ancora non sembra aver trovato la giusta continuità ma risulta decisivo nei momenti decisivi in una serata nerissima, invece, per Sokolov, positivo solo nel finale del secondo parziale con tre punti molto importanti in attacco.

In avvio Medei, libero da vincoli di giocatori italiani in campo, si affida a Stankovic al centro al posto di Cester, mentre Velasco sceglie Mazzone al posto di Anzani. La prima parte di gara vede il grande equilibrio fra le due squadre italiane: le bocche da fuoco della Lube fanno fatica, escluso Juantorena. Modena si appoggia su Zaytsev e sul muro e tenta per due volte la fuga nel primo set: 15-12 e 19-16 ma Civitanova ha il merito di non mollare. Bruno mette in partita lentamente Leal che si rivela decisivo nel finale con due attacchi e un muro. La Lube vince il primo set 25-22 con il primo tempo straripante di Simon.

In avvio di secondo set parte fortissimo Civitanova sulle ali dell’entusiasmo (6-2). Modena torna sotto e nella parte centrale fa leva su Mazzone e il nuovo entrato Kaliberda e vola sul 17-14 nonostante uno Zaytsev poco servito. Civitanova, come nel set precedente, non si perde d’animo, raccoglie le forze e si riporta sotto a quota 19. I marchigiani sembrano poter piazzare la rimonta come nel set precedente ma non basta la sveglia che suona a casa Sokolov per evitare il ritorno di Modena. Si va ai vantaggi, la Azimut sbaglia ben tre battute e apre la strada al 2-0 di Civitanova che arriva inesorabile grazie all’errore di Kaliberda.



Nel terzo set Modena ha un sussulto, l’ultimo, portandosi sul 6-3 ma Civitanova non molla. Juantorena, sempre lui, riporta a galla i marchigiani e Stankovic in battuta fa il resto per l’8-7. Si gioca punto a punto e, dopo un battibecco sotto rete, Bednorz regala due punti (muro a uno subito e lungolinea fuori) a Civitanova che ringrazia e vola sul 16-13. E’ il segnale di resa dei modenesi: Zaytsev è l’ultimo ad arrendersi e prova a riportare sotto i suoi nel finale (22-21) ma è proprio lui a litigare con il servizio, sbagliando la battuta del 23-21, poi ci pensa Sokolov a conquistare il suo unico punto del set con un muro a uno su Bednorz e infine è Juantorena come è giusto che sia, a mettere a terra il pallone del 25-22 che chiude il match e regala il primo derby di Champions a Civitanova.