LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA Streaming: 28 novembre. Tutti gli aggiornamenti mossa per mossa

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA STREAMING degli incontri di spareggio del match mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Non sono bastate dodici partite a chiudere la contesa iridata: come nel 2016, per determinare il Campione del Mondo si deve ricorrere agli spareggi.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE MOSSA PER MOSSA DELLO SPAREGGIO TRA CARUANA E CARLSEN (28 NOVEMBRE)

Il match per il Campionato del Mondo, dunque, giunge oggi all’ultima sua giornata, con una serie di partite che potrebbe allungarsi a dismisura, se l’equilibrio non si dovesse rompere. Fino ad oggi non si è mai andati oltre le partite rapid: nel 2006 (Kramnik-Topalov), 2012 (Anand-Gelfand) e 2016 (Carlsen-Karjakin) con quei quattro incontri è terminata anche la sfida. Se è vero che Carlsen appare favorito, in ragione della conclamata forza di gioco quando le cadenze si fanno più veloce, è altrettanto vero che in questo match non sembra aver espresso il meglio di ciò che può offrire. Certamente Caruana, se si eccettua il grandissimo rischio che ha corso nella prima partita, ha meglio approcciato questa sfida sul lungo periodo, se non altro perché è riuscito in molte occasioni a comunicare al suo avversario di avere ben pochi problemi in apertura. Carlsen aprirà questa serie di partite di spareggio col Bianco.



Sarà possibile seguire con OA Sport la DIRETTA LIVE STREAMING delle partite di spareggio del match Carlsen-Caruana, che vale il titolo di Campione del Mondo di scacchi, con gli aggiornamenti mossa per mossa a partire dalle ore 16. Buon divertimento!

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22383?event=5&tour=133 – prima partita rapid

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22384?event=5&tour=134 – seconda partita rapid

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22385?event=5&tour=135 – terza partita rapid

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22386?event=5&tour=136 – ev. quarta partita rapid

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22387?event=5&tour=137 – ev. prima partita del 1° minimatch blitz

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22388?event=5&tour=138 – ev. seconda partita del 1° minimatch blitz

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22389?event=5&tour=139 – ev. prima partita del 2° minimatch blitz

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22390?event=5&tour=140 – ev. seconda partita del 2° minimatch blitz

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22391?event=5&tour=141 – ev. prima partita del 3° minimatch blitz

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22392?event=5&tour=142 – ev. seconda partita del 3° minimatch blitz

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22393?event=5&tour=143 – ev. prima partita del 4° minimatch blitz

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22394?event=5&tour=144 – ev. seconda partita del 4° minimatch blitz

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22395?event=5&tour=145 – ev. prima partita del 5° minimatch blitz

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22396?event=5&tour=146 – ev. seconda partita del 5° minimatch blitz

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22397?event=5&tour=147 – ev. Armageddon