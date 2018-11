LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA Streaming: 24 novembre. Tutti gli aggiornamenti mossa per mossa

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA STREAMING dell’undicesima partita della sfida per il titolo mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Dieci partite non sono bastate ai due campioni per sbloccare la situazione di parità, che persiste tuttora sul 5-5.

Nella storia dei match che hanno assegnato il titolo di Campione del Mondo di scacchi, è successo molto raramente che ci siano state così tante patte di fila, e mai dalla prima partita in poi. In particolare, si sono avute due lunghissime sequenze di parità nel match mai terminato del 1984 tra Anatoly Karpov e Garry Kasparov: si giocava secondo la regola per cui il primo a raggiungere le sei vittorie sarebbe stato vincitore. Karpov si portò sul 4-0 dopo nove partite, poi si ebbero 17 patte, quindi l’allora Campione del Mondo andò sul 5-0, che fu seguito da altre 14 patte prima della rimonta di Kasparov fino al 5-3, interrotta per decisione dell’allora presidente della FIDE Florencio Campomanes perché si era giunti a un irreale quarantottesimo incontro. L’attuale format dei match mondiali rende impossibile il superamento di tale record nel gioco a cadenza classica, però rimane comunque un dato che fa un po’ d’impressione.

