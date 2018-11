LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA: gara-12, chi vince è campione! O sarà spareggio…

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima ed ultima partita a cadenza classica del match tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, valevole per il titolo di Campione del Mondo di scacchi. Il norvegese e l’italoamericano sono sul 5,5-5,5 scaturito dalle undici precedenti patte.

Oltre due settimane non sono bastate a definire un giocatore migliore dell’altro tra Carlsen e Caruana, e per questo motivo l’incontro odierno diventa decisivo: o vince il Campione del Mondo restando tale, o vince lo sfidante salendo sul trono iridato, o finisce patta, e a quel punto tutto si decide agli spareggi a tempo veloce di dopodomani. Nella storia delle sfide iridate a 12 partite, quest’eventualità si è verificata tre volte: la prima nel 2006 tra Vladimir Kramnik e Veselin Topalov, col russo impostosi sul bulgaro, la seconda nel 2012 tra Viswanathan “Vishy” Anand e Boris Gelfand, con l’indiano emerso vincitore sull’israeliano, la terza e ultima nel 2016 tra l’attuale Campione del Mondo e Sergey Karjakin, col russo che si è arreso dopo esser stato vicino anche a portare a casa il titolo iridato. Curiosità anche per l’apertura di oggi: Caruana ha il Bianco e che apra con 1. e4 è piuttosto scontato. La vera domanda è: Carlsen si infilerà in un’altra Siciliana o cambierà tutto? Come si suol dire, ai posteri l’ardua sentenza.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della dodicesima partita del match mondiale di scacchi 2018, tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, mossa dopo mossa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti!

Credits: Berke / Shutterstock













