F1, GP Abu Dhabi 2018: domani la gara. Programma, orario e tv

Dopo venti weekend di gara spalmati su otto mesi siamo giunti all’atto conclusivo della stagione della Formula 1, che domani si chiuderà con il Gran Premio di Abu Dhabi 2018. La gara conclusiva della stagione si disputerà sul circuito cittadino di Yas Marina a partire dalle ore 14.10 italiane (17.10 locali), con i piloti gareggeranno in notturna come in Bahrain e a Singapore. La Ferrari proverà a chiudere in bellezza un’annata caratterizzata da alti e bassi per proiettarsi nel migliore dei modi verso la prossima rincorsa ad un titolo iridato che ormai manca da 10 anni nei costruttori e da 11 nella classifica piloti. L’ultimo Campione del Mondo con la Rossa è stato il finlandese Kimi Raikkonen, che proprio domani correrà con la tuta della Scuderia di Maranello per l’ultima volta in carriera prima di andare a terminare (presumibilmente) la sua avventura in Formula 1 in Alfa Romeo-Sauber per le prossime due stagioni. Domani sarà una giornata speciale anche per altri due top driver, con l’australiano Daniel Ricciardo che saluterà la Red Bull dopo cinque annate in F1 per accasarsi alla Renault mentre il due volte campione iridato Fernando Alonso chiuderà il suo difficile percorso in McLaren per andare a caccia di nuovi obiettivi in altre categorie nel 2019.

La corsa di Yas Marina comincerà domani alle ore 14.10 italiane e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 ed in chiaro su TV8, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go (riservato ai soli abbonati). OASport vi garantirà la copertura dell’evento con la consueta DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdervi neanche un minuto dell’ultima gara della stagione.

DOMENICA 25 NOVEMBRE

ore 14.10 GP Abu Dhabi (diretta Sky Sport F1 e TV8)













