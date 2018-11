LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA Streaming: 22 novembre. Tutti gli aggiornamenti mossa per mossa

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA STREAMING della decima partita del match mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Nove partite non hanno schiodato i due campioni dalla parità: 4,5-4,5.

Ogni possibile previsione sull’andamento del match è stata clamorosamente smentita da un equilibrio che è molto più importante di quello che si pensava fino allo scorso 9 novembre. Fino ad allora si riteneva Caruana fortissimo, sì, ma ancora non completamente al livello di Carlsen. Quest’ultimo, però, è leggermente al di sotto della forma del suo periodo d’oro e, in più, sta facendo i conti con qualcuno che ha dimostrato una volta di più che le parole sul suo conto sono state spese al vento. In altri termini, il norvegese e l’italoamericano sono praticamente pari come forza di gioco. E non è questo un caso: parliamo dei primi due giocatori del mondo, di due che sono divisi da tre punti ELO, di quegli stessi due attesi per anni a un simile momento. Quel momento è adesso, e di voglia di risparmiarsi ormai non ce n’è più. Saranno giorni di fuoco sulla scacchiera e tra gli appassionati, e non è detto che finisca tutto tra due giorni o tra quattro. Gli spareggi del 28, dopotutto, sono quasi dietro l’angolo.

Sarà possibile seguire con OA Sport la DIRETTA LIVE STREAMING della decima partita del match Carlsen-Caruana, che vale il titolo di Campione del Mondo di scacchi, con gli aggiornamenti mossa per mossa a partire dalle ore 16. Buon divertimento!

