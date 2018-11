Pattinaggio artistico a rotelle, Risport International Roller Cup 2018: 24 pattinatori per un pomeriggio indimenticabile. L’elenco dei partecipanti

Torna la Risport International Roller Cup, l’imperdibile competizione che vede sfidarsi I migliori 24 atleti del mondo di pattinaggio artistico a rotelle una gara senza precedenti. L’appuntamento è fissato per il il 2 dicembre al Palapanini di Modena alle ore 16:00.

Con la conduzione di Claudio Guerrini, celebre speaker radiofonico di RDS, si potranno ammirare le gesta della maggior parte dei pattinatori, azzurri e non, che si è distinta agli ultimi Campionati del Mondo di Mouilleron-Le-Captif, Francia. Nello specifico saranno presenti, tra gli altri, i detentori del titolo iridato di quattro categorie, quella individuale maschile e femminile, danza e coppie di artistico come Silvia Nemesio e Luca Lucaroni, impegnato anche in coppia con Rebecca Tarlazzi, Anna Remondini-Daniel Morandin. Oltre la folta presenza di atleti azzurri ci saranno anche i due talentuosi singolisti spagnoli Pere Marsignyac Torrico (Vice Campione del Mondo Senior) e Pau Garcia (Campione del Mondo junior) e i danzatori portoghesi Daniela Dias e Josè Cruz (medaglia di bronzo senior), e Mariana Marquez e Ze Souto (medaglia di bronzo junior).



Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro (10 ridotto, 5 per centri sociali, anziani). Le prevendite sono già disponibili presso la piattaforma online vVvaticket o presso la biglietteria Junior Sacca di Via Paltrineri 99, Modena.

Ecco l’elenco completo dei partecipanti:

SINGOLO FEMMINILE

Silvia Nemesio ITA

Silvia Lambruschi ITA

Letizia Ghiroldi ITA

Michela Cima ITA

SINGOLO MASCHILE

Luca Lucaroni ITA

Alessandro Amadesi ITA

Pere Marsinyach Torrico SPA

Pau Garcia SPA

COPPIE DI ARTISTICO

Rebecca Tarlazzi-Luca Lucaroni ITA

Sharon Giannini-Matteo Rizzo ITA

Alice Esposito-Federico Rossi ITA

Gioia Fiori-Francesco Mascia ITA

DANZA

Anna Remondini-Daniel Morandin

Silvia Stibilj-Andrea Bassi

Daniela Dias-Jose Cruz

Mariana Marques Souto-Ze Souto

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Raniero Corbelletti