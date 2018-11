LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA Streaming: 19 novembre. Tutti gli aggiornamenti mossa per mossa

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA STREAMING dell’ottava partita della sfida per il titolo mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. I due migliori giocatori del mondo, al momento, si trovano sul 3,5-3,5.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE SCRITTA DI CARUANA-CARLSEN (LUNEDI’ 19 NOVEMBRE)

Per la seconda volta consecutiva in un match iridato, Magnus Carlsen patta le prime sette partite. Gli era successo nel 2016, quando ha affrontato il russo Sergej Karjakin. In quell’occasione, a passare in vantaggio è stato il russo proprio in una sorprendente ottava partita, ma il norvegese ha fatto in tempo a riprendersi e a prevalere agli spareggi rapid. C’è un’altra piccola curiosità legata al numero sette e a questi due campioni divisi da soli tre punti ELO nel ranking della FIDE: sette furono le vittorie consecutive, nei primi sette turni, di Fabiano Caruana nella Sinquefield Cup del 2014, in cui giocava ancora sotto bandiera italiana. L’impresa dell’italoamericano nativo di Miami fu tale che distanziò di tre punti Carlsen e di tre e mezzo e più tutti gli altri, per la performance ELO più alta di sempre (3103) nel torneo più forte della storia degli scacchi, dal momento che tutti i sei partecipanti erano nella top ten della lista FIDE e il loro rating medio era di 2802 punti ELO.

Sarà possibile seguire con OA Sport la DIRETTA LIVE STREAMING dell’ottava partita del match Carlsen-Caruana, che vale il titolo di Campione del Mondo di scacchi, con gli aggiornamenti mossa per mossa a partire dalle ore 16. Buon divertimento!

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22377?event=5&tour=127