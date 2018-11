LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA Streaming: 19 novembre. Tutti gli aggiornamenti mossa per mossa

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA STREAMING della nona partita della sfida per il titolo mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Dopo otto partite, i due campioni sono sul punteggio di 4-4, frutto di otto patte.

La trentaquattresima di Carlsen nella prima partita, la ventiquattresima di Caruana nell’ottava. Sono le due mosse chiave, finora, di questo match iridato, che non riesce a spostarsi dall’una o dall’altra parte. Due sviste, queste, che hanno modificato il corso di una storia che sarebbe stata altrimenti diversamente scritta: in un caso l’italoamericano avrebbe dovuto rincorrere fin da subito, nell’altro il norvegese si sarebbe trovato nella stessa identica situazione di due anni fa, quando Sergey Karjakin lo costrinse a trovare una soluzione a stretto giro, cui è poi effettivamente pervenuto alla decima partita e infine negli spareggi rapid. Stavolta la situazione sembra diversa, con una lotta totale, sul piano scacchistico e mentale, sfibrante per le vicende che si stanno susseguendo.

