LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA Streaming: 18 novembre. Tutti gli aggiornamenti mossa per mossa

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA STREAMING della settima partita della sfida iridata tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. I due contendenti, primo e secondo nel ranking mondiale della FIDE, sono sul punteggio di 3-3 dopo le prime sei patte.

Usciti dal sesto incontro con una patta ad alto tasso di spettacolo, il norvegese e l’italoamericano cominciano la seconda parte del match di Londra. Quest’oggi cambia anche la sequenza dell’attribuzione dei colori, ragion per cui oggi il Campione del Mondo in carica giocherà la seconda partita consecutiva con il Bianco. Risulta difficile prevedere quali siano le conseguenze delle sei ore e mezza di gioco di due giorni fa: Carlsen ha dimostrato di sapersi difendere perfettamente in situazioni complicate, ma dall’altra parte lo sfidante, tolta la prima partita in cui è stato letteralmente graziato e ha forse pagato lo scotto della prima partita della sua vita per un titolo iridato, ha fatto chiaramente capire che non è in terra britannica per fare lo sparring partner. Resta, tuttavia, un dato un po’ particolare: Caruana non batte Carlsen da tre anni, dal giugno 2015, e nel frattempo il norvegese ha vinto 3 volte, con 16 patte. Paradossalmente, nel periodo che il norvegese definisce il migliore della sua carriera (2014-2015), i due si strappavano benvolentieri il punto: 6 vittorie del Campione del Mondo, 3 dello sfidante e 4 patte.

Sarà possibile seguire con OA Sport la DIRETTA LIVE STREAMING della settima partita del match Carlsen-Caruana, che vale il titolo di Campione del Mondo di scacchi, con gli aggiornamenti mossa per mossa a partire dalle ore 16. Buon divertimento!

