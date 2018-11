Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018: il programma e l’orario di oggi (18 novembre). Come vedere la sfida in tv e streaming

Entra nella seconda parte con la settima partita il match valido per il titolo mondiale tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Dopo le prime sei, nessuno dei due è riuscito ancora a battere l’altro, e così il punteggio rimane inchiodato sulla parità (3-3).

Sarà difficile, se non difficilissimo, vedere le stesse, incredibili emozioni che si sono verificate nel sesto incontro, passato già alla storia per la grande tenacia dei due contendenti nel cercare l’uno il successo in un finale migliore, ma complicato, l’altro una difesa che alla fine ha dato i suoi frutti con il salvataggio del mezzo punto. Con il giorno di riposo, arriva anche l’inversione dell’alternanza dei colori: ciò significa che, così com’è accaduto due giorni fa, Carlsen tornerà a giocare con il Bianco, anche se finora ciò non gli è stato di grande aiuto, visto che non è mai stato in grado di prendere l’iniziativa quando il primo tratto è toccato a lui. Caruana, dal canto suo, può dirsi già certo di non avere più possibilità di sfruttare la sua arma preferita, la Difesa Russa, dal momento che sembra improbabile rivedere il norvegese affidarsi a 1. e4 sapendo di andare incontro a un impianto che l’italoamericano conosce come le sue tasche.

La settima partita del match Carlsen-Caruana si giocherà quest’oggi alle ore 16 a Londra. Sarà possibile seguire le mosse in diretta streaming al link sottoindicato, mentre OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE col commento delle stesse.

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22376?event=5&tour=126