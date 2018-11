LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA Streaming: 16 novembre. Tutti gli aggiornamenti mossa per mossa

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA STREAMING della sfida tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, valevole per il titolo mondiale di scacchi, che giunge oggi alla sua sesta partita. Il norvegese e l’italoamericano sono sul 2,5-2,5 avendo pattato tutte le prime cinque.

Sarà la prima di una serie di due partite consecutive in cui Carlsen potrà giocare con il Bianco, per effetto dell’inversione della sequenza dei colori nella seconda metà del match. Per il Campione del Mondo è un vantaggio da sfruttare, mentre starà allo sfidante creargli il maggior numero possibile di problemi. La chiave verterà inevitabilmente sull’opportunità, da parte di Caruana, di non concedere al suo avversario una linea di gioco favorevole fin dall’apertura. Va detto che, nelle prime due partite giocate col Bianco, Carlsen ha utilizzato sistemi decisamente diversi: nella seconda, attraverso un’inversione di mosse, si è misurato col Gambetto di Donna Rifiutato, mentre nella quarta si è cimentato nell’Apertura Inglese (a tal proposito, ha tenuto a specificare che tale scelta nulla aveva a che vedere col fatto di trovarsi a Londra, se non altro per l’alta frequenza con cui compare l’Inglese a tutti i livelli). Una cosa è certa: dopo le avvisaglie del quinto incontro, oggi potremmo davvero essere di fronte a un giorno importante per la sfida.

Sarà possibile seguire con OA Sport la DIRETTA LIVE STREAMING della sesta partita del match Carlsen-Caruana, che vale il titolo di Campione del Mondo di scacchi, con gli aggiornamenti mossa per mossa a partire dalle ore 16. Buon divertimento!

