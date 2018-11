LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA Streaming: 15 novembre. Tutti gli aggiornamenti mossa per mossa

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA STREAMING del quinto capitolo della sfida tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, valevole per il titolo mondiale di scacchi. Il norvegese e l’italoamericano non si sono ancora schiodati dal risultato di parità: dopo quattro partite e altrettante patte il punteggio è di 2-2.

Caruana quest’oggi avrà il Bianco: nelle due occasioni in cui si è verificata questa evenienza fino ad ora è stata usata una sola apertura, la Difesa Siciliana. Non solo: identica è stata anche la variante, la celebre Rossolimo. Ben diversi sono stati gli esiti derivati dalla scelta operata da Carlsen: nella prima partita il norvegese è andato vicinissimo a conquistare il punto intero, mentre nella terza si è avuta una patta piuttosto blanda. Il Campione del Mondo non è nuovo a lunghe sequenze di patte nelle prime battute dei match mondiali a 12 incontri: due anni fa, contro il russo Sergey Karjakin, chiuse col mezzo punto i primi sette, prima di subire una sconfitta all’ottavo, rimediando al danno fatto nel decimo e chiudendo il discorso negli spareggi a tempo veloce. Resta da vedere quali idee sono state partorite dai due contendenti (e dai loro team, perché non va dimenticato che dietro alla preparazione di un match per il Campionato del Mondo c’è un lavoro estremamente minuzioso che coinvolge molte persone) durante il secondo giorno di pausa previsto dal calendario.

