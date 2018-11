LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA Streaming: 13 novembre. Tutti gli aggiornamenti mossa per mossa

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA STREAMING della quarta partita del match valevole per il titolo mondiale di scacchi. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana si ripresentano davanti alla scacchiera per la quarta volta in quel di Londra.

Il punteggio attuale è di 1,5-1,5, per effetto delle tre patte nei primi tre incontri tra questi due interpreti di altissimo valore del gioco. Carlsen è Campione del Mondo dal 2013, anno in cui strappò il titolo all’indiano Viswanathan “Vishy” Anand, mentre Caruana è alla prima volta assoluta da sfidante. Tuttavia, erano anni che veniva indicato come il più accreditato avversario del norvegese. Questo ha avuto due conseguenze. La prima è che, nel 2016, sono state sottovalutate da tutti le grandi capacità difensive di Sergey Karjakin, col russo in grado di passare in vantaggio nell’ottava partita prima di vedersi raggiunto nella decima e battuto negli spareggi a cadenza veloce. La seconda è che questo match è, sostanzialmente, il più atteso da anni, se non altro perché dal 1990 non si sfidavano i primi due giocatori della lista mondiale FIDE. I protagonisti, allora, erano due dei più grandi di tutti i tempi (in molti ritengono uno di essi il più grande): Garry Kasparov e Anatoly Karpov. C’è anche un curioso legame tra Kasparov e Carlsen, dato che il primo, alcuni anni dopo il ritiro, ha allenato, per un breve periodo, il secondo.

Sarà possibile seguire con OA Sport la DIRETTA LIVE STREAMING della quarta partita del match Carlsen-Caruana, che vale il titolo di Campione del Mondo di scacchi, con gli aggiornamenti mossa per mossa a partire dalle ore 16. Buon divertimento!

