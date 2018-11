Lotta femminile, Mondiali Under 23 Bucarest 2018: Enrica Rinaldi ai ripescaggi, fuori Aurora Campagna

Una buona ed una cattiva notizia per l’Italia dai Mondiali Under 23 di lotta in corso a Bucarest, in Romania: nella lotta femminile Enrica Rinaldi accede ai ripescaggi per la medaglia di bronzo nei 72 kg, mentre Aurora Campagna nei 62 kg è definitivamente eliminata.

Nei 72 kg la turca Buse Tosun, giustiziera dell’azzurra negli ottavi di finale è approdata in finalissima e così l’azzurra è tornata in corsa per il gradino più basso del podio: domattina sfiderà l’indiana Naina Naina e poi, in caso di vittoria, si giocherà una medaglia con la kazaka Zhamila Bakbergenova.

Nei 62 kg invece definitivamente eliminata Aurora Campagna: la tedesca Luisa Helga Gerda Niemesch, che aveva superato ai quarti di finale l’azzurra, è stata battuta nel turno successivo dall’ucraina Ilona Prokopevniuk e così ha precluso all’italiana la strada verso la medaglia di bronzo.













Foto: Claudio Bosco LPS