Scacchi, Mondiale 2018 Caruana-Carlsen: verso lo spareggio. Quando si gioca? Data, programma, orario e regolamento

Il Mondiale di scacchi 2018 sta appassionando sempre più persone in giro per il globo, nelle ultime due settimane è cresciuta l’attenzione su quanto sta succedendo a Londra e sempre più riflettori sono puntati sulla pirotecnica sfida tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. I due fenomeni, i migliori due giocatori del ranking FIDE, sono reduci da dieci pareggi consecutivi: dopo dieci partite disputate, la situazione è ancora di totale equilibrio e nessuno dei due Gran Maestri è riuscito a fare breccia nella difesa avversaria.



La situazione è di 5-5 nella capitale britannica e mancano soltanto due incontri al termine della serie di 12 previsti: se non dovesse permanere la parità allora si procederà con gli spareggi, già andati in scena due anni fa quando il norvegese difese il titolo per la seconda volta in carriera dopo averlo conquistato nel 2013. Ma qual è il regolamento del Mondiale di scacchi 2018 e qual è il programma dettagliato che attende i due giocatori al tavolo?.

CHI VINCE IL MONDIALE DI SCACCHI?

Fabiano Caruana e Magnus Carlsen sono in perfetta parità dopo dieci partite giocate: 5-5, dieci patte consecutive. Questo significa che restano in programma solo due incontri in modalità classica: il norvegese avrà il bianco in gara-11, lo statunitense muoverà per primo in gara-12. Vincerà il Mondiale chi conquisterà entrambi i successi nelle prossime due partite oppure conquisterà un incontro pareggiando l’altro. In caso di una vittoria per parte o di due patte si procederà con gli spareggi.

COME FUNZIONANO GLI SPAREGGI? IL REGOLAMENTO DEL MONDIALE

PRIMA FASE DI SPAREGGIO – Si disputano quattro partite in modalità rapid (25’+10”), ogni giocatore avrà il vantaggio del bianco in due circostanze. Vincerà il Mondiale chi avrà ottenuto il maggior numero di vittorie nell’arco dei quattro incontri. La modalità rapid prevede che ogni giocatore abbia a disposizione 25 minuti complessivi, con 10 secondi di aggiunta per ogni mossa. Nel caso di ulteriore parità al termine delle quattro partite si procederà con la seconda fase di spareggio.

SECONDA FASE DI SPAREGGIO – Si disputa una coppia di partite in modalità lampo (5’+3”), un giocatore disputa un incontro col nero e uno col bianco. Vince il Mondiale chi ottiene il maggior numero di vittorie nell’arco dei due incontri. La modalità lampo prevede che ogni giocatore abbia a disposizione 5 minuti complessivi, con 3 secondi di aggiunta per ogni mossa. Nel caso di ulteriore parità al termine della prima coppia di partite, si procederà con un’ulteriore coppia di partite nella stessa modalità: questa procedura può essere ripetuta cinque volte. In caso di ulteriore parità al termine di cinque coppie di partite in modalità lampo, allora si procederà con l’ultima fase di spareggio.

TERZA FASE DI SPAREGGIO: L’ARMAGEDDON – La partita finale. Il giocatore con il bianco avrà a disposizione 5 minuti per muovere, il giocatore col nero ne avrà solo 4. Il bianco vince il Mondiale solo se conquista la partita, il nero si laurea Campione del Mondo con vittoria o pareggio.

MONDIALE SCACCHI 2018: CALENDARIO, DATE E PROGRAMMA SPAREGGIO

Gara-11: sabato 24 novembre, ore 16.00

Gara-12: lunedì 26 novembre, ore 16.00

Eventuali spareggi: mercoledì 28 novembre, orario da confermare (probabile le consuete ore 16.00)

COME SEGUIRE I MONDIALI DI SCACCHI 2018?

DIRETTA LIVE scritta di tutte le partite su OA Sport.













Foto: shutterstock