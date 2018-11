Kimi Raikkonen, GP Abu Dhabi F1 2018: “Ultimi km con la Ferrari? Non mi rendo conto. Venerdì normale”

Kimi Raikkonen ha faticato a esprimersi al meglio nelle prove libere del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1. Il finlandese ha sofferto nella prima sessione proprio come il compagno di squadra Sebastian Vettel, il pilota della Ferrari ha pagato dazio nei confronti di Mercedes e Red Bull e le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky sono molto stringate come sua consueta abitudine: “Il mio ultimo venerdì con la Ferrari è stato normale. Prima sessione più complicata, più semplice la seconda. Siamo più indietro nei tempi ma vediamo domani. Mi sono accorto che questi sono gli ultimi km con la Rossa? No“.













