F1, Fernando Alonso è il “piazzatissimo” di Interlagos. Odi et amo fra l’iberico e la pista brasiliana

C’è una dinamica badiale relativa al Gran Premio del Brasile, o di San Paolo che dir si voglia. L’autodromo a cui ci si riferisce è sempre lo stesso. A Interlagos, dove si correrà nel weekend, Fernando Alonso detiene un record che nessun ‘vincente nato’ vorrebbe possedere. Lo spagnolo è salito 8 volte sul podio del GP Verdeoro senza averlo mai vinto!

L’iberico si è attestato alla piazza d’onore in 3 occasioni (2006, 2008, 2012), mentre si è collocato sul terzo gradino in 5 altre edizioni (2003, 2005, 2007, 2010, 2013). Mai è stato in grado di imporsi sul tracciato edificato nei sobborghi della megalopoli paulista (!), dove peraltro non sono mancate le emozioni forti. Dopotutto, lo champagne bevuto da piazzato è anche servito a festeggiare la conquista matematica dei suoi due titoli iridati.

In ambo i casi fu, invero, una formalità. Nel 2005, Interlagos era la terz’ultima tappa stagionale, alla quale Nando arrivò con 25 punti di vantaggio su Kimi Räikkönen quando ne restavano 30 a disposizione. L’asturiano, giungendo terzo, chiuse aritmeticamente la questione. Ancora più comoda l’affermazione del 2006, quando aveva un margine di 10 lunghezze su Michael Schumacher. Ad Alonso era sufficiente classificarsi ottavo per disinnescare ogni velleità residua del tedesco.

Però, in altre due occasioni, lo spagnolo ha dovuto incassare cocenti sconfitte sul filo di lana. Quella del 2007, nel famoso triello contro il già citato Räikkönen e il rampante Lewis Hamilton. Allora, forse, prevalse la Schadenfreude nel vedere il britannico, il compagno di squadra con cui era ai ferri corti, a sua volta battuto dal finlandese. Brucia ancora, invece, l’esito del 2012. Nando avrebbe meritato quel titolo, poiché si batté eroicamente per tutto l’anno ad armi impari contro Sebastian Vettel e la sua superiore Red Bull, trascinando il tedesco e il Drink Team a giocarsi il successo in Brasile.

Otto podi nello stesso Gran Premio senza averlo mai vinto. È mai successo? Solo con un altro pilota. Räikkönen a Sakhir (5 volte secondo, 3 volte terzo). Salire a quota 9, vista l’attuale competitività dell’Aston Martin, appare utopico. Cionondimeno, Interlagos è un luogo dove succede sempre qualcosa di strano. Citofonare Kevin Magnussen per avere delucidazioni in merito.

