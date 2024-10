F1, i precedenti della Ferrari ad Austin. La commovente vittoria di Kimi Räikkönen è l’unica delle Rosse

La Ferrari ha conseguito 13 vittorie nelle gare disputate negli Stati Uniti d’America. Di esse, 8 sono state raccolte nel GP degli USA propriamente detto (1975, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2018), 2 nel GP degli Usa East (1978, 1979) e 3 nel GP degli Usa West (1976, 1978, 1979). Che ginepraio! Insomma, meglio ragionare per autodromo e guardare solo ad Austin.

Ebbene, la pista texana non è particolarmente amica delle Rosse. Delle 11 edizioni andate sinora in scena al Circuit of the Americas, la Scuderia di Maranello ne ha vinta 1 sola. Quella del 2018, quando Kimi Räikkönen confezionò il proprio proverbiale “Canto del Cigno”, dando una lezione a Lewis Hamilton sull’argomento “gestione degli pneumatici”.

Peraltro, il freddo rapporto tra Austin e il Cavallino Rampante emerge anche in qualifica. Si è dovuto attendere un decennio esatto, ovvero il 2022, prima di archiviare una pole position ferrarista. Quel lampo sul giro secco porta la firma di Carlos Sainz, al quale ha fatto seguito quello di Charles Leclerc nel 2023.

FERRARI – I PRECEDENTI

AD AUSTIN (11 EDIZIONI)

1 VITTORIA

1 Kimi Räikkönen (2018)

2 POLE POSITION

1 Carlos Sainz Jr. (2022)

1 Charles Leclerc (2023)

3 GIRI VELOCI

2 Sebastian Vettel (2016, 2017)

1 Charles Leclerc (2019)

7 PODI

2012 Fernando Alonso (3°)

2015 Sebastian Vettel (3°)

2017 Sebastian Vettel (2°), Kimi Räikkönen (3°)

2018 Kimi Räikkönen (1°)

2022 Charles Leclerc (3°)

2023 Carlos Sainz Jr. (3°)

PILOTI FERRARI 2024

I PRECEDENTI AD AUSTIN

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – Ritirato

2019 (FERRARI) – 4° {Gpv}

2021 (FERRARI) – 4°

2022 (FERRARI) – 3°

2023 (FERRARI) – Squalificato {Pole}

CARLOS SAINZ Jr.

2015 (TORO ROSSO) – 7°

2016 (TORO ROSSO) – 6°

2017 (RENAULT) – 7°

2018 (RENAULT) – 7°

2019 (MC LAREN) – 8°

2021 (FERRARI) – 7°

2022 (FERRARI) – Ritirato {Pole}

2023 (FERRARI) – 3°