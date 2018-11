Floyd Mayweather-Tenshin Nasukawa: data, programma, orario d’inizio e tv. Il ritorno di Money sul ring!

Lunedì 31 dicembre andrà in scena l’attesissimo match tra Floyd Mayweather e Tenshin Nasukawa: si preannuncia un ultimo giorno dell’anno davvero di fuoco sul ring di Saitama (Giappone) in occasione dell’evento Rizin 14 organizzato dall’omonima compagnia di MMA nipponica. Money, giù Campione del Mondo di boxe, tornerà dunque sul ring dopo oltre un anno dall’incontro vinto contro Conor McGregor, icona delle arti marziali miste.

Lo statunitense, che vanta un record di 50 vittorie in altrettanti combattimenti, se la dovrà vedere con il 20enne giapponese: il 41enne cerca l’ennesima rinascita milionaria, al momento non sappiamo ancora con quali regole si combatterà ma si preannuncia un incontro emozionante e davvero imperdibile con cui salutare il 2018.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Mayweather-Nasukawa. L’evento sarà sicuramente trasmesso in diretta tv pay-per-view ma al momento non ci sono dettagli in merito.

LUNEDI’ 31 DICEMBRE:

Orario da definire Floyd Mayweather vs Tenshin Nasukawa













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse