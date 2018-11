Juventus-Valencia stasera in tv, a che ora inizia e su che canale vederla

Dopo l’incredibile ko casalingo contro il Manchester United, la Juventus torna in campo in Champions League, per la quinta giornata del Gruppo H della massima competizione continentale per club. I bianconeri che, in pochi minuti, sono passati dalla qualificazione già in tasca come primi del girone, alla sconfitta con la formazione di Josè Mourinho, ospitano il Valencia per rimettersi in carreggiata e chiudere i conti in vista degli ottavi di finale.

La partita dell’Allianz Stadium, a questo punto, diventa quanto mai fondamentale e assolutamente da non fallire, per non rimettere in bilico una situazione del girone che, fino all’incredibile rimonta dell United, sembra completamente tranquilla per la squadra di Max Allegri. Cristiano Ronaldo e compagni, quindi, sono pronti a rimettere le cose in chiaro nel Gruppo H, aspettando gli spagnoli che, invece, sperano in un risultato positivo per giocarsi poi il tutto per tutto al Mestalla contro gli inglesi.

Juventus-Valencia vedrà il proprio fischio d’inizio alle ore 21.00 e sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da SkySport sul canale SkySport Arena (canale 204). La super-sfida di Torino si potrà seguire anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) su smartphone, pc o tablet. OA Sport, come ogni altro appuntamento di Champions League, seguirà il match con la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi nemmeno un secondo delle emozioni dell’ultimo match interno dei bianconeri nel girone di qualificazione.

PROGRAMMA 5a GIORNATA CHAMPIONS LEAGUE 2018/19

ore 21.00 Juventus-Valencia – Diretta su SkySport Arena (canale 204)

Replica:

ore 23.00 su SkySport Football (canale 203)

