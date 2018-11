Oggi 7 novembre l’Allianz Stadium sarà teatro di una sfida suggestiva e fondamentale in chiave ottavi di finale di Champions League per la Juventus. I bianconeri infatti ospitano a Torino il Manchester United di José Mourinho, nel ritorno del big match che si è svolto una settimana prima all’Old Trafford, in terra britannica.

I campioni d’Italia a Manchester hanno dimostrato la loro superiorità. Nonostante il punteggio sia stato solo di 1-0 in proprio favore, la compagine allenata da Massimiliano Allegri ha avuto per larghi tratti del confronto il pallino del gioco in mano, sfiorando a più riprese il gol del raddoppio. Una delle migliori Juve degli ultimi tempi e dunque i Red Devils vorranno rispondere presente nel fortino bianconero. Sarà una partita nella partita: Cristiano Ronaldo vs Paul Pogba, i due grandi ex dell’incontro, pronti ad essere decisivi.

Juventus-Manchester United, Champions League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Il match tra i bianconeri e i Red Devils comincerà alle ore 21.00 di mercoledì sera e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 ed in chiaro su Rai 1, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go (riservato ai soli abbonati) tramite smartphone, pc o tablet. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale con aggiornamenti in tempo reale per non perdervi nemmeno un minuto di uno dei big match della quarta giornata della Champions League. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni di Juventus-Manchester United.

ore 21.00 Juventus-Manchester United – Gruppo H (diretta su Rai 1 e Sky Sport 1)













Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock