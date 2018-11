CSKA Mosca-Roma, Champions League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

La Roma affronta l’inizio del girone di ritorno di quest’edizione di Champions League nel freddo dell’inverno di Mosca, dove sarà ospite del CSKA in una partita a forti tinte decisive nel girone G, dal momento che i giallorossi si trovano appaiati al Real Madrid a 6 punti, mentre l’ex Armata Rossa è a quota 4.

Sarà una trasferta, quella degli uomini di Eusebio Di Francesco, da prendere con un piglio adeguato, perché il CSKA è stato capace di battere per 1-0 il Real Madrid nella seconda giornata. E’ altrettanto vero, però, che nell’incontro disputato allo Stadio Olimpico tra queste due formazioni, la Roma ha saputo trovare le chiavi giuste per vincere nettamente, con un eloquente 3-0. Vincere ancora in terra avversaria consentirebbe alla squadra giallorossa di affrontare con molta più serenità gli ultimi due impegni con Real e Viktoria Plzen, anche in considerazione del notevole margine che ne conseguirebbe.

CSKA Mosca-Roma, partita valida per la quarta giornata del girone G di Champions League 2018-2019, si disputerà quest’oggi alle ore 18:55. Sarà possibile vedere l’incontro in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, nonché in diretta streaming su Sky Go. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale del match, per non perdere nulla di ciò che accade in campo.

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE:

1855 CSKA Mosca-Roma

CSKA MOSCA-ROMA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), su Sky Sport 252 e in diretta streaming su Sky Go.

Credits: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock