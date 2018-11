Calendario Champions League oggi (mercoledì 7 novembre), gli orari delle partite e su che canale vederle in tv. Il programma e le dirette streaming

Oggi mercoledì 7 novembre si giocano otto partite valide per la quarta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Si preannuncia grande spettacolo in giro per mezza Europa, sono in programma alcuni big match di lusso che sicuramente richiameranno l’attenzione di tutti gli appassionati e soprattutto dei tifosi di due squadre italiane.

La Juventus affronterà il Manchester United allo Stadium: dopo essersi imposti all’Old Trafford, i Campioni d’Italia inseguono un’altra vittoria di prestigio contro la compagine guidata da Josè Mourinho per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale e mettere una seria ipoteca sul primo posto nel girone. La Roma, invece, vola a Mosca per sfidare il CSKA: i giallorossi inseguono un successo fondamentale per avvicinare il passaggio del turno.

Il Real Madrid non può sbagliare sul campo del Viktoria Plzen, il Bayern affronta in casa il non irresistibile AEK, il Manchester City ospita l’ostico Shakhtar, bella sfida tra Benfica e Ajax, Valencia-Young Boys e Lione-Hoffenheim completano il programma.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di oggi mercoledì 7 novembre valide per la quarta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Juventus-Manchester Unite sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go, le partite delle squadre italiane saranno in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE:

18.55 Valencia-Young Boys

18.55 CSKA Mosca-Roma

21.00 Manchester City-Shakhtar Donetsk

21.00 Lione-Hoffenheim

21.00 Viktoria Plzen-Real Madrid

21.00 Juventus-Manchester United

21.00 Benfica-Ajax

21.00 Bayern Monaco-AEK

CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Juventus-Manchester United sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

Tutte le altre partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di Juventus-Manchester United e CKSA-Roma.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Barni Shutterstock.com