Juventus-Cagliari 3-1 Highlights, il VIDEO e i gol della partita. Dybala, autorete di Bradaric e Cuadrado per i bianconeri, Joao Pedro per i sardi

3-1: questo è il risultato che lancia la Juventus a quota 31 punti in questa Serie A 2018-19 dopo undici giornate. La vittoria sul Cagliari è stata propiziata dalla rete in immediata apertura di Dybala, dall’autorete di Bradaric e dal gol di Cuadrado nel finale, su assist di Cristiano Ronaldo. Joao Pedro ha firmato il momentaneo pareggio dei sardi. Sul 2-1, Cristiano Ronaldo ha inoltre colpito un violentissimo palo. Di seguito le highlights dell’incontro.

Own goal from Bradaric ⚽️ Juve regain the lead moments after conceding! #JuventusCagliari 2-1 . #SerieA pic.twitter.com/f4LM2cbjxx

— Stereo Serie A (@StereoSerieA) November 3, 2018