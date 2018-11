Judo, Europei Under 23: secondo bronzo per l’Italia ottenuto da Gabriele Sulli nei 73 kg!

Seconda giornata a Gyor (Ungheria) dei Campionati Europei Under 23 di judo che si è chiusa con il secondo bronzo dell’Italia in questa rassegna portato a casa da Gabriele Sulli nei -73 kg. L’azzurro ha cominciato il suo cammino con un successo per waza-ari sul croato Marin Franusic, per poi sconfiggere agli ottavi di finale il belga Denis Caro Lognoul Brasseur per ippon. Ai quarti Sulli è stato battuto dal temibile kosovaro Akil Gjakova (che ha poi vinto l’oro) solo dopo due minuti di Golden Score per un waza-ari, ma in seguito si è riscattato avendo la meglio nei ripescaggi sull’austriaco Christopher Wagner grazie ad un waza-ari decisivo messo a segno a 25 secondi dalla fine. Nella finale per il bronzo è andato in scena un derby tutto italiano tra Gabriele Sulli e Leonardo Casaglia, autore anch’esso di un bellissimo torneo che si è concluso con una quinta piazza finale a causa di un waza-ari subito nell’ultima parte del combattimento. Sulli è salito così sul podio continentale di categoria evidenziando il suo ottimo stato di forma, confermato anche dalle sue parole rilasciate alla Fijlkam: “Sì, me l’aspettavo questa medaglia perché mi sentivo bene e da quando ho fatto il cambio di categoria, a parte la prima uscita, in tutte le gare sono sempre arrivato in fondo. Oggi mi sono divertito, ho perso sicuramente per inesperienza con il kosovaro che ha vinto, devo ringraziare Leonardo per la bellissima finale e voglio ringraziare mio padre, la mia famiglia, le Fiamme Gialle e la nazionale”

La Nazionale Azzurra ottiene dunque un terzo ed un quinto posto nei -73 kg maschili, mentre Salvatore D’Arco e Alessandra Prosdocimo hanno rispettivamente chiuso al settimo posto finale nei -81 kg maschili e -70 kg femminili. Domani la rassegna continentale assegnerà gli ultimi titoli con l’Italia che schiera Andrea Fusco e Lorenzo Rigano nei -90, Davide Pozzi nei -100, Giorgia Stangherlin nei -78 ed Eleonora Geri nei +78 kg.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam