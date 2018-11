Judo, Europei Under 23: Elios Manzi e Eleonora Geri guidano altri nove azzurri a caccia del trono continentale di categoria

Domani cominceranno i Campionati Europei Unde 23 di judo, che si svolgeranno all’Audi Arena di Gyor (in Ungheria) fino a domenica 4 novembre e che vedranno coinvolti 307 atleti, di cui 183 uomini e 124 donne. L’Italia sarà rappresentata da 11 judoka, cinque nelle categorie femminili e sei in quelle maschili, che cercheranno di allungare la striscia positiva di risultati della nostra Nazionale ottenuta ai Mondiali Junior e al Grand Slam di Abu Dhabi.

La punta di diamante della selezione azzurra è Elios Manzi, prima testa di serie nel tabellone dei -66 kg maschili e reduce dal terzo posto nel Grand Prix di Cancun, che domani salirà sul tatami a caccia di un successo prezioso per confermare di essere pronto per un nuovo percorso di qualificazione olimpica (dopo aver partecipato ai Giochi di Rio 2016). Un’altra concreta carta da medaglia è Eleonora Geri, la quale sarà impegnata nei +78 kg femminili da seconda testa di serie del tabellone per migliorare il quinto posto ottenuto a Podgorica nella rassegna continentale di categoria dell’anno scorso. La rappresentanza italiana sarà completata da Patrick Cala Lesina (60), Mattia Miceli (66), Leonardo Casaglia (73), Gabriele Sulli (73) e Andrea Fusco (-90) al maschile, e da Francesca Giorda (48), Giulia Pierucci (52), Alessandra Prosdocimo (70) e Giorgia Stangherlin (-78) nelle gare femminili, i quali partiranno da outsider ma con la possibilità di giocarsela con tutti nelle rispettive categorie per salire sul podio. Si comincia domani con i -48, -52 e -57 kg femminili ed i -60 e -66 kg maschili, sabato toccherà ai 63 e 70 kg femminili e ai 73 e 81 kg maschili, mentre domenica si disputeranno i tabelloni dei -78 e +78 kg femminili e dei -90, -100 e +100 kg maschili.













Foto: IJF