Judo, Europei Under 23: Eleonora Geri sul trono continentale nei +78 kg! Giorgia Stangherlin è terza nei -78 kg

La Nazionale Italiana di judo ha chiuso nel migliore dei modi i Campionati Europei Under 23 di Gyor (Ungheria) grazie alla splendida medaglia d’oro di Eleonora Geri nei +78 kg e al meraviglioso bronzo di Giorgia Stangherlin nei -78 kg. La toscana classe ’96 ha cominciato il suo cammino nel tabellone dei +78 con un successo sulla turca Kubranur Esir (medaglia di bronzo agli Europei Juniores), per poi avere la meglio ai quarti di finale sulla testa di serie numero 1 e campionessa continentale juniores Mercedesz Szigetvari (Ungheria). In semifinale l’azzurra ha vinto per ippon con la temibile croata Tina Radic, garantendosi l’accesso alla finalissima contro la turca Sebile Akbulut. Il combattimento decisivo è stato estenuante e si è deciso in favore di Eleonora al Golden Score dopo sette infiniti minuti di incontro. La fiorentina ha portato così all’Italia la prima (ed unica) medaglia d’oro della rassegna continentale, ma non è stata l’unica judoka italiana a salire sul podio quest’oggi.

Giorgia Stangherlin si è infatti portata a casa un fantastico bronzo al termine di un torneo molto positivo ed incoraggiante, in cui è giunta in semifinale con i successi sulla russa Alexandra Gimaletdinova (al Golden Score) e sulla croata Brigita Ljuba (con due waza-ari). La nostra portacolori si è poi dovuta arrendere alla kosovara Loriana Kuka nella riedizione della finale dei Giochi del Mediterraneo che aveva visto il trionfo dell’azzurra. Kuka si è aggiudicata anche l’atto conclusivo laureandosi campionessa europea U23 dei -78 kg, mentre la 22enne veneta ha conquistato il bronzo grazie alla vittoria per doppio waza-ari sulla croata Petrunjela Pavic. Gli altri italiani in gara non hanno brillato, con Andrea Fusco che ha passato il primo turno dei -90 kg con il tedesco Matijass per poi essere eliminato dall’estone Kuusik, mentre Lorenzo Rigano (nella medesima categoria) è uscito subito per mano dell’ungherse Apor Toth. Nei -100 kg stop all’esordio anche per Davide Pozzi, fermato dal polacco Lysenko. La selezione italiana conclude dunque la manifestazione con 4 medaglie totali: 1 oro di Eleonora Geri (+78) e 3 bronzi di Giulia Pierucci (52), Gabriele Sulli (73) e Giorgia Stangherlin (-78).













Foto: Fijlkam