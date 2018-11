Italia-Svezia, Qualificazioni Europei basket femminile 2019: le azzurre si qualificano se… Tutte le possibili combinazioni

L’Italia ha battuto la Croazia. Questa è la prima e più immediata notizia che è uscita da Slavonski Brod lo scorso sabato. La seconda è: la Croazia, con questa sconfitta, è stata eliminata dalla corsa agli Europei di Serbia e Lettonia 2019. Restano solo le azzurre e la Svezia, che in classifica guidano con quattro vittorie e una sconfitta alla vigilia dello scontro diretto di La Spezia. Andiamo a vedere, nello specifico, i casi di vittoria e sconfitta dell’Italia:

SE L’ITALIA BATTE LA SVEZIA

In questo caso, la Nazionale di coach Marco Crespi è prima nel girone e automaticamente qualificata. Non c’è nessun calcolo ulteriore da fare.

SE L’ITALIA PERDE CON LA SVEZIA

In questo caso, arriva il secondo posto del girone, che non assicura la qualificazione matematica, perché agli Europei ci vanno le migliori sei seconde tra le otto dei gironi. A quel punto bisogna andare a contare il saldo vittorie-sconfitte e la differenza canestri complessiva. L’Italia andrebbe a quota 4 vittorie e 2 sconfitte. Ad oggi la sua differenza canestri è di +91. Le azzurre non vengono al momento contate tra le seconde perché sono prime a causa dello scontro diretto vinto in Svezia all’andata, tuttavia immaginiamo per un momento che siano seconde. Ci troveremmo nel gruppo con quattro vinte e una persa. Dietro di noi ci sono:

Bielorussia (4-1 e +86)

Montenegro (3-2 e +59)

Grecia (3-2 e +26)

Questo significa che dovrebbero contemporaneamente vincere, in caso di nostra sconfitta, la Bielorussia in Turchia con margine anche piccolo, il Montenegro in Slovenia di larghissimo margine e la Grecia in proporzioni esagerate contro Israele. Per farla breve, è più che altro un fatto di probabilità, che però sono molto basse.













