Hockey ghiaccio, Euro Ice Challenge 2018: l’Italia affronta la Corea del Sud per iniziare con il piede giusto

Inizia ufficialmente la fase di novembre dell’Euro Ice Hockey Challenge 2018, il torneo di hockey su ghiaccio riservato alle squadre nazionali di seconda fascia, al quale prende parte anche la nostra Nazionale. Il primo match per i ragazzi di coach Clayton Beddoes sarà contro la Corea del Sud alle ore 19.30. Il girone, che si disputerà a Budapest, vedrà al via anche Kazakhstan e Ungheria, per un raggruppamento che gli Azzurri potranno vivere da protagonisti.

il primo impegno sarà contro gli asiatici che, oggettivamente, non sembrano rappresentare un ostacolo insormontabile per i nostri portacolori. La nazionale sudcoreana, infatti, non vanta una tradizione particolare sul ghiaccio, avendo partecipato agli ultimi Giochi Olimpici solamente perchè paese organizzatore (chiudendo il proprio girone a quota zero punti), mentre ai Mondiali, dopo la promozione in Serie A nel 2017, la compagine asiatica è subito retrocessa nella stagione in corso. .

L’Italia, dunque, proverà ad iniziare nella giusta maniera alla Tüskecsarnok Arena per avvicinarsi ai match successivi con il vento in poppa. La formazione azzurra è pronta per iniziare il proprio cammino in questa competizione che ha vinto in diverse occasioni con un roster interessante (clicca qui per l’analisi dei convocati) e giovane (ma senza i giocatori del Bolzano, impegnati ieri nell’andata degli ottavi di Champions League), che non difetta certo di qualità.

Il programma completo dell’Euro Ice Hockey Challenge 2018

Mercoledì 7 novembre

ore 16:00 Ungheria – Kazakhstan

ore 19:30 Italia – Corea Del Sud

Giovedì 8 novembre

ore 19:30 Corea del Sud – Kazakhstan

Venerdì 9 novembre

ore 16:00 Kazakhstan – Italia

ore 19:30 Ungheria – Corea del Sud

Sabato 10 novembre

ore 16:00 Italia – Ungheria

Foto: Carola Semino