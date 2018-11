Italia-Nuova Zelanda rugby, orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo su DMAX

Terzo ed ultimo appuntamento con i Cattolica Test Match di novembre 2018 per quanto riguarda la Nazionale italiana di rugby. Nel fantastico scenario dello Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri lanciano la sfida alla squadra più forte e più famosa al mondo: gli All Blacks. I neozelandesi arrivano in Italia dopo la delusione della sconfitta di settimana scorsa con l’Irlanda, dunque con voglia di riscattarsi. Obiettivo restare in partita il più possibile per la banda guidata da Conor O’Shea. Andiamo a scoprire l’orario d’inizio e come vedere in tv l’incontro.

Sabato 24 novembre ore 15.00

Italia-Nuova Zelanda (a Roma)

diretta tv su DMAX

diretta streaming su DPLAY

diretta live testuale su OA Sport













Foto: LPS/Alfio Guarise