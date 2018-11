LIVE Italia-Nuova Zelanda rugby, Test Match 2018 in DIRETTA: sfida impossibile contro i mitici All Blacks

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo ed ultimo dei Cattolica Test Match di novembre 2018 per la Nazionale italiana di rugby. Gli azzurri tornano nella vera casa: allo Stadio Olimpico di Roma oggi alle 15 fanno visita gli All Blacks. La squadra numero uno al mondo torna nel Bel Paese per sfidare la banda guidata da Conor O’Shea: sarà sicuramente spettacolo assicurato con l’Haka dei neozelandesi. Difficile puntare al risultato grosso: servirebbe un’impresa clamorosa in una mission impossible (i precedenti parlano chiaro). Per Ghiraldini e compagni (confermato praticamente il XV visto nelle ultime uscite con la sola aggiunta all’ala di Sperandio) l’obiettivo è quello di ben figurare contro un avversario dalla caratura mostruosa.OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Nuova Zelanda, Test Match di novembre: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.Appuntamento alle 14.30, poco prima del kick-off.

Il XV dell’Italia – Il XV della Nuova Zelanda













Foto: LPS/Claudio Bosco