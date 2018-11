Italia-Lituania, Qualificazioni Mondiali 2019: la guida tv. Orario d’inizio e dove vederla

Si giocherà domani alle ore 20:15 Italia-Lituania, terza partita della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. L’Italbasket è molto vicina a staccare il primo pass iridato dal 1998 (senza considerare la wild card ricevuta per Giappone 2006).

Sarà una partita un po’ particolare, almeno per i colori azzurri, visto che tra assenze per Eurolega e per infortuni c’è da cercare, per certi versi, dove si può. L’indisponibilità di Andrea Cinciarini (che però ci sarà in Polonia) ha promosso nel gruppo maggiore Leonardo Candi, mentre è l’infortunio di Diego Flaccadori ad aver spianato la strada a Riccardo Moraschini, uno dei migliori italiani in questo inizio di Serie A. Tanta curiosità c’è per il ritorno di Alessandro Gentile, ma anche per la prosecuzione di quanto fatto con la Sperimentale da Giampaolo Ricci, autentico totem di Meo Sacchetti anche a Cremona.

Italia-Lituania si giocherà domani, giovedì 29 novembre, al PalaLeonessa di Brescia. Sarà possibile seguire la partita in tv su Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su Sky Go. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta della sfida, per non perdersi davvero nulla.

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE

20:15 Italia-Lituania

ITALIA-LITUANIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo