Italia-Lituania basket, Qualificazioni Mondiali 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Sarà una serata decisiva per l’Italbasket quella di stasera a Brescia. La nazionale di coach Meo Sacchetti affronterà la Lituania in un match valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2019. Proprio con una vittoria gli azzurri avrebbero più di un piede in Cina e le successive sfide potrebbero diventare anche delle semplici amichevoli. Mancheranno tanti big, come Gallinari, Belinelli, Datome e Melli, ma ci sarà il grande ritorno in azzurro di Alessandro Gentile, che ha approcciato nel modo giusto la sua nuova esperienza nel campionato spagnolo. La Lituania è già qualificata, ma quella con i lituani resta una sfida storica e l’Italia affronterà una delle sue “bestie nere” degli ultimi anni. Una vittoria anche per invertire la storia.

Italia-Lituania si giocherà stasera 29 Novembre alle 20.15. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Arena (canale 204) ed in diretta streaming su SkyGo. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport. Di seguito il programma completo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 29 Novembre

Ore 20.15: Italia-Lituania

Diretta televisiva: Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming su SkyGo

Diretta testuale: OA Sport













Credit: Ciamillo