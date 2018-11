Italia-Australia rugby, Test Match 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Passata ormai una settimana dall’importante vittoria con la Georgia, arriva un altro momento importante per il novembre del rugby azzurro. Secondo appuntamento casalingo con i Test Match per l’Italia che attende a Padova una squadra di gran livello come l’Australia. Gli azzurri proveranno a scardinare la forza degli oceanici: obiettivo ben figurare. Andiamo a scoprire l’orario d’inizio della gara e come vederla in TV.

Test Match rugby novembre 2018

Sabato 17 novembre ore 15.00

Italia-Australia (a Padova)

diretta tv su DMAX

diretta streaming su DPLAY

diretta live testuale su OA Sport













Foto: Di Cola