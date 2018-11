LIVE Italia-Australia rugby, Test Match 2018 in DIRETTA: azzurri per l’impresa storica!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo dei Cattolica Test Match di novembre per la Nazionale italiana di rugby. Allo Stadio Euganeo di Padova, alle 15, gli azzurri lanciano la sfida all’Australia, una delle potenze mondiali della palla ovale. I Wallabies però nell’ultimo periodo non hanno convinto a pieno, possibilità di approfittarne per la banda di Conor O’Shea che è reduce dalla positiva prestazione di sabato scorso con la Georgia. Vincere aiuta a vincere e Ghiraldini e compagni proveranno nella clamorosa impresa: fondamentale partire forte per creare qualche grattacapo alla squadra oceanica che nella ripresa potrebbe sovrastare gli azzurri, sempre in difficoltà con il passare dei minuti. Per l’Italia da sottolineare ancora l’assenza di Parisse, che ha lasciato la Nazionale per problemi fisici, mentre rientra ad estremo Hayward: per il resto è la stessa formazione che ha battuto i Lelos sabato scorso.OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Australia, Test Match di novembre: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.Appuntamento alle 14.30, poco prima del kick-off.

Foto: LPS/Claudio Bosco