Inter-Barcellona, Champions League: come vederla in tv? Orario e programma

Atteso grandissimo spettacolo a San Siro. Martedì va in scena la sfida tra Inter e Barcellona, rivincita dello scontro di due settimane fa, dominato in lungo e in largo al Camp Nou dai blaugrana. Quarto turno della Champions League 2018-2019: fondamentale trovare punti per i nerazzurri in casa per provare a chiudere la pratica in vista della qualificazione agli ottavi di finale. Andiamo a scoprire il programma e l’orario della sfida e come seguirla in TV.

Champions League 2018-2019

Martedì 6 novembre

Ore 21 Inter-Barcellona

Come seguirla in TV

Inter-Barcellona si giocherà martedì 6 novembre alle ore 21:00 a San Siro. L’incontro sarà visibile sulla piattaforma satellitare di Sky, che utilizzerà Sky Sport 1 (canale 201) nonché il canale 252 della numerazione dedicata al calcio. La diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay e su SkyGo. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE della partita, per non perdersi davvero nulla.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock