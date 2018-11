Napoli-Psg, Champions League: quando si gioca? Data, programma, orario e tv

Febbre da Champions League quella che c’è al San Paolo di Napoli: i partenopei attendono in una super sfida il Paris Saint Germain nel quarto turno del girone preliminare della massima competizione europea per club. Incontro decisivo per il passaggio agli ottavi di finale: dopo il pareggio all’ultimo secondo di Parigi, Insigne e compagni vanno a caccia della vittoria che potrebbe addirittura chiudere la pratica, mettendo a rischio la banda dei vari Neymar e Mbappé, che sta dominando la Ligue 1 con dodici successi in altrettante partite. Andiamo a scoprire quando si gioca la partita e come seguirla in TV.

La partita avrà inizio alle ore 21.00 di martedì sera e verrà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go (riservato ai soli abbonati). OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale del big match del San Paolo tra Napoli e PSG, valevole per la quarta giornata del gruppo C della Champions League 2018-2019.

MARTEDì 6 NOVEMBRE

Ore 21.00 Napoli-PSG













