Juventus-Manchester United, Champions League: quando si gioca e come vederla in tv. Diretta gratis e in chiaro. Orario e programma

Quarto turno per i gironi di Champions League 2018-2019. All’Allianz Stadium di Torino va in scena forse il match più spettacolare di questa prima fase per quanto riguarda la Juventus: i bianconeri ospitano il Manchester United di José Mourinho. Una vittoria vorrebbe dire quattro su quattro per Cristiano Ronaldo e compagni che avrebbero già assicurato il primo posto nel raggruppamento. La banda inglese però partirà con voglia di riscattare la sconfitta all’Old Trafford di due settimane fa. Andiamo a scoprire il programma della sfida e come seguirla in TV.

Juventus-Manchester United si giocherà mercoledì 7 novembre alle ore 21:00 all’Allianz Stadium. L’incontro sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai1, oltre che sulla piattaforma satellitare di Sky, che utilizzerà Sky Sport 1 (canale 201) nonché il canale 252 della numerazione dedicata al calcio. La diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay e su SkyGo. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE della partita, per non perdersi davvero nulla.

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE

Ore 21.00 Juventus-Manchester United (diretta su Rai1, Sky Sport 1 e Sky Sport canale 252)













Foto: Cristiano Barni Shutterstock.com