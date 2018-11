Hockey ghiaccio, Italia-Kazakistan oggi: orario d’inizio, programma e tv

Giornata importantissima quella di oggi per la nazionale italiana di hockey su ghiaccio, impegnata alle 16:00 nel secondo match di Euro Ice Hockey Challenge 2018. I ragazzi di coach Clayton Beddoes cercheranno di bissare il successo ottenuto ai danni dei sudcoreani l’altro ieri per 5-2 contro i temibili kazaki, vittoriosi nell’altro incontro di mercoledì sui padroni di casa ungheresi. Si tratta probabilmente dello scontro per il primo posto nella competizione, prima della sfida conclusiva che vedrà i nostri azzurri affrontare l’Ungheria.

Di seguito tutte le informazioni su Kazakistan-Italia: programma, orario di inizio e dove vederla.

VENERDI’ 9 NOVEMBRE

16:00 Kazakistan-Italia

KAZAKISTAN-ITALIA: DOVE VEDERLA IN TV

Attualmente non è prevista copertura TV. La sfida sarà però visibile in diretta streaming su Sportstream (Youtube).

Foto: Carola Semino