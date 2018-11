Euro Ice Hockey Challenge 2018: inizia l’avventura dell’Italia, voglia di stupire in un girone alla portata

Siamo ormai ai nastri di partenza per la fase di novembre dell’Euro Ice Hockey Challenge 2018, il torneo di hockey su ghiaccio riservato alle squadre nazionali che viene giocato ogni anno, a partire dal 2002. In questa competizione continentale, partecipano le squadre di seconda fascia, mentre quelle di prima sono impegnate nell’Euro Hockey Tour.

Per quanto riguarda l’Italia, sarà inserita nel raggruppamento con Corea del Sud, Kazakhstan e Ungheria, mentre nella fase di febbraio se la dovrà vedere con Bielorussia, Slovenia e Ungheria. In questa occasione gli Azzurri saranno impegnati nel girone di Budapest, con esordio domani sera alle ore 19.30 contro la Corea del Sud. L’Italia si presenta all’appuntamento dell’Euro Ice Hockey Challenge 2018 con una formazione interessante e pronta a stupire, dopo i buoni risultati delle ultime uscite. Il girone di Budapest non è impossibile ed i ragazzi di coach Clayton Beddoes cercheranno di dimostrarlo anche sul ghiaccio.

Di seguito il programma completo dell’Euro Ice Hockey Challenge 2018

Mercoledì 7 novembre

ore 16:00 Ungheria – Kazakhstan

ore 19:30 Italia – Corea Del Sud

Giovedì 8 novembre

ore 19:30 Corea del Sud – Kazakhstan

Venerdì 9 novembre

ore 16:00 Kazakhstan – Italia

ore 19:30 Ungheria – Corea del Sud

Sabato 10 novembre

ore 16:00 Italia – Ungheria

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Portieri

Marco De Filippo Roia (02/08/1990/Sportivi Ghiaccio Cortina – Alps Hockey League)

Martino Valle Da Rin (31/12/1989/Hockey Milano Rossoblu – Alps Hockey League)

Difensori

Lorenzo Casetti (14/09/1993/Asiago Hockey 1935 – Alps Hockey League)

Armin Hofer (19/03/1987/HC Val Pusteria – Alps Hockey League)

Jan Pavlu (16/07/1994/Heilbronner Falken – Del 2 – Germania)

Phil Pietroniro (27/05/1994/ Asiago Hockey 1935 – Alps Hockey League)

Alex Trivellato (05/01/1993/Krefeld Pinguine – DEL – Germania)

Michael Angelo Zanatta (31/05/1989/Sportivi Ghiaccio Cortina – Alps Hockey League)

Tobias Brighenti Moretti (22/10/1996/Rittner Buam – Alps Hockey League)

Enrico Miglioranzi (08/10/1991/Asiago Hockey 1935 – Alps Hockey League)

Attaccanti

Raphael Andergassen (14/06/1993/HC Val Pusteria – Alps Hockey League)

Anthony Robert Bardaro (08/09/1992/Asiago Hockey 1935 – Alps Hockey League)

Alex Frei (06/05/1993/Rittner Buam – Alps Hockey League)

Markus Gander (16/05/1989/HC Val Pusteria – Alps Hockey League)

Simon Kostner (30/11/1990/Rittner Buam – Alps Hockey League)

Riccardo Lacedelli (03/05/1995/Sportivi Ghiaccio Cortina – Alps Hockey League)

Matthias Mantinger (22/04/1996/Wipptal Broncos – Alps Hockey League)

Michele Marchetti (27/09/1994/Asiago Hockey 1935 – Alps Hockey League)

Marco Rosa Gonzales (15/01/1982/ Alps Hockey League)

Tommaso Traversa (04/08/1990/HC Val Pusteria Lupi – Alps Hockey League)

Marcello Borghi (22/03/1993/Hockey Milano Rossoblu – Alps Hockey League)

Devin Robert Di Diomete (09/05/1988/SG Cortina – Alps Hockey League)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULL’HOCKEY GHIACCIO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Italia hockey ghiaccio Carola Semino