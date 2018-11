Hockey ghiaccio, Euro Ice Challenge 2018: si conclude in débacle l’avventura dell’Italia sconfitta 7-1 dall’Ungheria

Finisce nel peggiore dei modi l’avventura della Nazionale italiana di hockey ghiaccio all’Euro Ice Challenge 2018, sconfitta nettamente dai padroni di casa dell’Ungheria con il risultato di 7-1. Dopo la vittoria all’esordio contro la Corea del Sud, sono arrivate due delusioni cocenti per mano dei kazaki e degli ungheresi, che hanno rilegato gli azzurri al terzo posto finale.

Ad aprire le danze è il gol di Andrew Sarauer, al minuto 06:17 su assist di Gergo Nagy, seguito dalla rete di Daniel Szabo su passaggio vincente Istvan Terbocs. La reazione dell’Italia, arrivata dopo meno di 2 minuti con la firma del giocatore di Asiago Anthony Bardaro, riapre momentaneamente la sfida. I ragazzi di coach Clayton Beddoes, però, non rientrano mentalmente dagli spogliatoi e l’Ungheria prende il largo, prima con Janos Hari, poi con Nagy, le cui marcature fissano il punteggio sul 4-1 prima della seconda pausa. Il terzo periodo è una pura formalità con i padroni di casa che banchettano andando a segno altre tre volte con Tamas Pozsgai, Janos Vas, e Hari (doppietta per lui) per il 7-1 finale. Italia rimandata al prossimo appuntamento.

Foto: Carola Semino