Hockey ghiaccio, Euro Ice Challenge 2018: grande esordio per gli azzurri che superano la Corea del Sud con un netto 5-2

Buona la prima per la nazionale italiana di hockey ghiaccio all’Euro Ice Challenge 2018. Allo Stadio Tüskecsarnok gli azzurri si sono imposti contro la Corea del Sud grazie ad una notevole prestazione di squadra che lascia ben sperare anche per i prossimi impegni, in cui i nostri ragazzi sfideranno, rispettivamente, il Kazakistan e i padroni di casa dell’Ungheria. Nel match tra le due prossime avversarie dell’Italia, il successo è andato ai kazaki, vittoriosi per 3-1 grazie alle reti arrivate nel giro di soli 3 minuti ad inizio seconda frazione che hanno stordito gli ungheresi.

Tornando all’incontro che ci riguarda da vicino, bisogna sottolineare la bravura dei ragazzi di coach Clayton Beddoes nell’approccio alla partita: dopo appena 50”, infatti, gli azzurri sono passati in vantaggio grazie al gol di Marco Rosa su assist di Michael Zanatta. Il raddoppio, firmato da Markus Gander su imbeccata del “tedesco” Alex Trivellato, è arrivato a poco più di 3′ dal termine del primo periodo. I coreani, però, sono riusciti ad accorciare le distanze sul gong del primo tempo, trascinati dal 22enne Hyeong-Cheol Song. Nella seconda ripresa vengono concretizzate le situazioni di powerplay: prima il giocatore di Asiago, Anthony Bardaro, servito dal compagno di squadra Michele Marchetti, poi il coreano Ki-Sung Kim, mandano le squadre al secondo intervallo sul 3-2 Italia. Nella terza ed ultima frazione gli azzurri aumentano l’intensità e trafiggono la porta avversaria, ancora in superiorità numerica, con Rosa (doppietta per lui) dopo 7′. Chiude la sfida la marcatura all’ultimo minuto di Simon Kostner su assist di Riccardo Lacedelli per il definitivo 5-2.

Appuntamento a giovedì (ore 16:00), quando l’Italia si troverà di fronte il Kazakistan nell’incontro che, con ogni probabilità e visti i risultati odierni, deciderà le sorti della competizione.

Foto: Carola Semino